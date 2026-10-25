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Lucknow News: यूपी मेट्रो को मिला सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का पुरस्कार

Sun, 25 Oct 2026 02:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:34 AM IST
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UP Metro receives award for best stall
लखनऊ। यूपी मेट्रो को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित 19वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का पुरस्कार मिला है। यह सम्मान 23 से 25 अक्तूबर तक आयोजित सम्मेलन एवं प्रदर्शनी में दिया गया। मेट्रो पवेलियन का मुख्य आकर्षण मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन वॉल रही। इसमें लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो की कनेक्टिविटी को परिवहन के अन्य साधनों से जोड़ा गया। सम्मेलन के दौरान मेट्रो एमडी सुशील कुमार ने डेटा गवर्नेंस और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट विषय पर वक्तव्य दिया। उन्होंने कुशल और सुलभ शहरी परिवहन के लिए साझा मानकों और डेटा सुरक्षा पर जोर दिया।
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