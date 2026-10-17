यूपी: प्रदेश में लग्जरी कारों का बाजार बढ़ा, बिक्री में 36% की वृद्धि; 25 से 50 वर्ष के युवा सबसे बड़े ग्राहक
उत्तर प्रदेश में लग्जरी कारों की बिक्री में एक साल में 36 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। 25 से 50 वर्ष के युवा सबसे बड़े ग्राहक हैं। लखनऊ, नोएडा और कानपुर प्रमुख बाजार बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक लग्जरी कारों की मांग भी बढ़ रही है। मिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन की कीमत 55.50 लाख रुपये है।
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उत्तर प्रदेश महंगी और लग्जरी कारों के बड़े बाजार के रूप में उभरा है। इस श्रेणी में प्रदेश देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है। बढ़ती औद्योगिक गतिविधियां, युवाओं को मिल रहे बेहतर वेतन पैकेज, एक्सप्रेसवे का विस्तार और खर्च करने की बदलती प्रवृत्ति को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद लोगों में लाइफस्टाइल बेहतर बनाने और प्रीमियम सुविधाओं पर खर्च करने का रुझान बढ़ा है।
बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष हरदीप सिंह ब्रार ने शुक्रवार को फैजाबाद रोड स्थित स्पीड वैगन शोरूम में मिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन के राष्ट्रीय लॉन्च के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में बीएमडब्ल्यू की बिक्री में एक साल के दौरान 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह प्रदेश में लग्जरी कारों की बढ़ती मांग का संकेत है।
25 से 50 वर्ष के युवा सबसे बड़े ग्राहक
ब्रार के मुताबिक, 25 से 50 वर्ष की आयु के लोग लग्जरी कारों के सबसे बड़े ग्राहक हैं। वैश्विक बाजारों से बढ़ते जुड़ाव, बेहतर आय और जीवनशैली को उन्नत बनाने की चाह के कारण युवा महंगी कारों पर खर्च कर रहे हैं। पहले जहां लोग बचत को अधिक प्राथमिकता देते थे, वहीं अब अपनी जरूरतों और सुविधाओं के लिए आय का बड़ा हिस्सा खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।
उन्होंने बताया कि कंपनी के ग्राहक आधार में करीब 60 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो पहली बार लग्जरी कार खरीद रहे हैं या सामान्य कारों से प्रीमियम श्रेणी में आ रहे हैं। वहीं, लगभग 20 प्रतिशत ग्राहक पहले से कंपनी की कारें इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदेश में बीएमडब्ल्यू सात सीरीज जैसी महंगी कारों के भी ग्राहक हैं।
लखनऊ, नोएडा और कानपुर प्रमुख बाजार
उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद और आगरा प्रीमियम कारों के प्रमुख बाजार बनकर उभरे हैं। औद्योगिक और कारोबारी गतिविधियों के विस्तार के साथ इन शहरों में महंगी गाड़ियों की मांग बढ़ रही है। एक्सप्रेसवे और बेहतर सड़क संपर्क भी लग्जरी कारों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले कारकों में शामिल हैं। ब्रार ने कहा कि कंपनी का ध्यान केवल बिक्री बढ़ाने पर नहीं, बल्कि ग्राहकों के अनुभव और ब्रांड के साथ उनके जुड़ाव को मजबूत करने पर भी है।
इलेक्ट्रिक लग्जरी कारों की मांग में उछाल
प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ब्रार के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट तथा प्रमुख शहरों और राजमार्गों पर 2,316 चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता से ग्राहकों का भरोसा बढ़ा है।
55.50 लाख रुपये है मिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन की कीमत
लखनऊ में मिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 55.50 लाख रुपये है। यह कार इंडिगो सनसेट ब्लू और चिली रेड रंगों में उपलब्ध है। इसके राष्ट्रीय लॉन्च के साथ कंपनी प्रीमियम कार बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने पर जोर दे रही है।