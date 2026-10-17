यूपी: प्रदेश में लग्जरी कारों का बाजार बढ़ा, बिक्री में 36% की वृद्धि; 25 से 50 वर्ष के युवा सबसे बड़े ग्राहक

25 से 50 वर्ष के युवा सबसे बड़े ग्राहक

ब्रार के मुताबिक, 25 से 50 वर्ष की आयु के लोग लग्जरी कारों के सबसे बड़े ग्राहक हैं। वैश्विक बाजारों से बढ़ते जुड़ाव, बेहतर आय और जीवनशैली को उन्नत बनाने की चाह के कारण युवा महंगी कारों पर खर्च कर रहे हैं। पहले जहां लोग बचत को अधिक प्राथमिकता देते थे, वहीं अब अपनी जरूरतों और सुविधाओं के लिए आय का बड़ा हिस्सा खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।



उन्होंने बताया कि कंपनी के ग्राहक आधार में करीब 60 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो पहली बार लग्जरी कार खरीद रहे हैं या सामान्य कारों से प्रीमियम श्रेणी में आ रहे हैं। वहीं, लगभग 20 प्रतिशत ग्राहक पहले से कंपनी की कारें इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदेश में बीएमडब्ल्यू सात सीरीज जैसी महंगी कारों के भी ग्राहक हैं।