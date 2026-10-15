यूपी: लखनऊ में पति ने रस्सी से गला कसकर पत्नी को मार डाला, बच्चे गए थे मेला देखने; लाश को दस मिनट तक घूरता रहा

लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के धनुआसांड गांव में घरेलू विवाद के दौरान एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि शराब के नशे में पति ने रस्सी से गला कसकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना के समय घर के बच्चे गांव में लगे मेले में गए हुए थे। वारदात के बाद से आरोपी पति फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

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