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यूपी: लखनऊ में पति ने रस्सी से गला कसकर पत्नी को मार डाला, बच्चे गए थे मेला देखने; लाश को दस मिनट तक घूरता रहा

Thu, 15 Oct 2026 10:20 AM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला, लखनऊ
अमर उजाला, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 15 Oct 2026 10:20 AM IST
सार

लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के धनुआसांड गांव में घरेलू विवाद के दौरान पति पर पत्नी की हत्या करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, बुधवार रात आरोपी ने कथित तौर पर रस्सी से गला कसकर पत्नी की जान ले ली। घटना के समय बच्चे मेला देखने गए थे। वारदात के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

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UP: Lucknow, a man strangled his wife to death with a rope while their children were away at a fair; he the
पत्नी की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के धनुआसांड गांव में घरेलू विवाद के दौरान एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि शराब के नशे में पति ने रस्सी से गला कसकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना के समय घर के बच्चे गांव में लगे मेले में गए हुए थे। वारदात के बाद से आरोपी पति फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

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पुलिस के मुताबिक, धनुआसांड निवासी राधे कृष्ण पर अपनी पत्नी रेखा (40) की हत्या करने का आरोप है। बुधवार रात करीब 12 बजे घरेलू विवाद के दौरान उसने कथित तौर पर रस्सी से रेखा का गला कस दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के समय परिवार के बच्चे गांव में आयोजित मेले में गए थे।

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