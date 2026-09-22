यूपी: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब कराएगा आधार सत्यापन, अभ्यर्थियों को आधार अपडेट कराने के निर्देश; जानें अपडेट

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) अब अपनी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन कराएगा। परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

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आयोग ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि परीक्षा से पहले आधार में दर्ज अपना नाम, जन्मतिथि, फोटो और अन्य जरूरी विवरण सही करा लें, ताकि सत्यापन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।आधार सत्यापन की व्यवस्था से परीक्षा में अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा में शामिल होने जैसी गड़बड़ियों पर भी रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आधार से जुड़ी जानकारी को अपडेट रखना अब महत्वपूर्ण होगा।