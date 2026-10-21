यूपी: शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी, 11508 सहायक शिक्षक भर्ती में मिलेगी आयु की छूट; जानिए डिटेल

11508 सहायक शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट प्रदान कर दी गई है। शासन ने न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है, जिसकी मांग शिक्षामित्र संघ लंबे समय से कर रहा था। इस संबंध में शासन की ओर से आधिकारिक आदेश और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले पात्र शिक्षामित्रों को राहत मिली है।

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