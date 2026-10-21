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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Good news for Shikshamitras, age relaxation available in 11508 assistant teacher recruitment; know the det

यूपी: शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी, 11508 सहायक शिक्षक भर्ती में मिलेगी आयु की छूट; जानिए डिटेल

Wed, 21 Oct 2026 07:49 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Wed, 21 Oct 2026 07:49 PM IST
सार

Teacher recruitment: 11508 सहायक शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट प्रदान कर दी गई है। इसके लिए शिक्षामित्र लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। 

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UP: Good news for Shikshamitras, age relaxation available in 11508 assistant teacher recruitment; know the det
शिक्षामित्रों को बड़ी राहत। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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11508 सहायक शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट प्रदान कर दी गई है। शासन ने न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है, जिसकी मांग शिक्षामित्र संघ लंबे समय से कर रहा था। इस संबंध में शासन की ओर से आधिकारिक आदेश और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले पात्र शिक्षामित्रों को राहत मिली है।

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