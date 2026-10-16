यूपी: भाजपा छोड़ सपा में आए पूर्व सांसद राजपाल सैनी, अखिलेश बोले- कई विधायक भी लाइन में, सब पर करेंगे विचार
पूर्व राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ विभिन्न दलों के कई नेताओं ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण की। अखिलेश यादव ने कहा कि यह शुरुआत है और दूसरे दलों के कई विधायक भी संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि सभी के शामिल होने पर विचार किया जाएगा।
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पूर्व सासंद राजपाल सैनी शुक्रवार को भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए। विभिन्न दलों के कई और नेताओं ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि यह शुरुआत है। अभी दूसरे दलों के कई विधायकों का स्वागत करना शुरू नहीं किया है। कई दल हैं, जो मोलभाव कर रहे हैं। उनकी तरफ भी देखेंगे। सपा अध्यक्ष का इशारा सत्ताधारी गठबंधन में शामिल दलों की तरफ था।
भाजपा, बसपा, आजाद समाज पार्टी, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर कई नेता शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले नेताओं में भाजपा नेता व बसपा से राज्यसभा सांसद रहे राजपाल सैनी, पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता के पुत्र विदुप अग्रहरि, क्षत्रिय महासभा बरेली मंडल के उपाध्यक्ष व बदायूं निवासी भाजपा नेता रवि प्रताप सिंह, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य व शामली निवासी हरवीर मलिक, बसपा से पीलीभीत विधानसभा से प्रत्याशी रहे शाने अली, बसपा से गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे ठाकुर नंद किशोर पुंडीर, पश्चिमी यूपी में आजाद समाज पार्टी के प्रभारी कमल गौतम शामिल रहे।
राजपाल सैनी वर्ष 2010-2016 तक बसपा से राज्यसभा सांसद रहे हैं। वर्ष 2002-03 में बसपा सरकार में वह मंत्री भी रहे थे। वर्ष 2007 में मायावती सरकार बनने पर उन्हें राज्य के खाद बीज निगम का चेयरमैन भी बनाया गया था। इसके अलावा शामली के निषाद पार्टी के शोकेंद्र आचार्य, राष्ट्रीय लोकदल से संजीव प्रधान, राजेंद्र मलिक, बिजेंद्र मलिक और शुभम मलिक भी शामिल हुए। इस अवसर पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, सपा सांसद हरेंद्र मलिक व इकरा हसन भी मौजूद रहीं।