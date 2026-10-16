यूपी: भाजपा छोड़ सपा में आए पूर्व सांसद राजपाल सैनी, अखिलेश बोले- कई विधायक भी लाइन में, सब पर करेंगे विचार

भाजपा, बसपा, आजाद समाज पार्टी, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर कई नेता शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले नेताओं में भाजपा नेता व बसपा से राज्यसभा सांसद रहे राजपाल सैनी, पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता के पुत्र विदुप अग्रहरि, क्षत्रिय महासभा बरेली मंडल के उपाध्यक्ष व बदायूं निवासी भाजपा नेता रवि प्रताप सिंह, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य व शामली निवासी हरवीर मलिक, बसपा से पीलीभीत विधानसभा से प्रत्याशी रहे शाने अली, बसपा से गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे ठाकुर नंद किशोर पुंडीर, पश्चिमी यूपी में आजाद समाज पार्टी के प्रभारी कमल गौतम शामिल रहे।