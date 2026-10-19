यूपी: विश्वास और विरासत...नौकरी से मंच तक आस्था का सफर, कोई 40 तो कोई 15 साल से निभा रहा रामलीला की परंपरा

दशरथ से सुबाहु तक निभाए पांच किरदार

आलमबाग रेलवे रामलीला से जुड़े मृदुल मिश्रा करीब 15 वर्षों से मंच पर अलग-अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं। वह दशरथ, बाली और बाणासुर जैसे किरदारों में नजर आ चुके हैं। इससे पहले उन्होंने राम और सुग्रीव की भूमिका भी निभाई। पेशे से बैंकर मृदुल ने नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच अभिनय का सिलसिला टूटने नहीं दिया। किरदार बदलते रहे, लेकिन रामलीला से उनका जुड़ाव बना रहा।

दिन में कानून-व्यवस्था, रात में रामलीला

147 साल पुरानी मौसमगंज रामलीला से शिवकुमार वर्मा का रिश्ता चार दशक से भी अधिक पुराना है। उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर शिवकुमार दिन में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हैं और रात में मंच पर दशरथ या मेघनाद बन जाते हैं। नौकरी और रामलीला के बीच उन्होंने ऐसा तालमेल बनाया कि दोनों जिम्मेदारियां साथ चलती रहीं। उनके परिवार में भी शिक्षा और तरक्की की मिसाल है। उनका बेटा इंजीनियर है, जबकि बेटी ने बीएससी की पढ़ाई पूरी की है।

पिता से मिली हनुमान की विरासत

मौसमगंज रामलीला में सुशील मिश्रा पिछले 38 वर्षों से हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। उनके पिता भी इसी रामलीला में हनुमान का किरदार निभाते थे। करीब चार दशक पहले सुशील इस परंपरा से जुड़े और धीरे-धीरे यह भूमिका उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। दुकान चलाने के साथ उन्होंने रामलीला के लिए भी समय निकाला और परिवार की जिम्मेदारियां निभाईं। आज उनकी बेटी बंगलूरू में मैनेजर है, जबकि बेटा एक अमेरिकी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत है।