यूपी: ब्रिटेन के बुजुर्गों से सात करोड़ की ठगी, अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह की 3.72 करोड़ की संपत्ति जब्त

फर्जी कॉल सेंटर से करते थे ठगी

ईडी के मुताबिक, गोरखपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई। मामले में अनिक दत्ता, आकाश गुप्ता और आदित्य मिश्रा समेत अन्य आरोपी हैं। आरोप है कि गिरोह ने गोरखपुर और रांची में ग्लोबर्ड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और जुबिलेट इंफो प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से फर्जी कॉल सेंटर चलाए।



आरोपी खुद को ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी बीटी ओपनरीच का प्रतिनिधि बताकर ब्रिटेन के बुजुर्गों से संपर्क करते थे। इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के नाम पर उनसे एनीडेस्क और क्विक असिस्ट जैसे रिमोट एक्सेस एप डाउनलोड कराए जाते थे। इसके जरिए आरोपियों को पीड़ितों के उपकरणों और बैंकिंग विवरण तक पहुंच मिल जाती थी।