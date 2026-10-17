यूपी: अष्टमी पर खुलेंगे मां चंद्रिका देवी मंदिर के कपाट, श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन; बाढ़ के कारण बंद था आवागमन

मां चंद्रिका मेला विकास समिति के महामंत्री अनुराग तिवारी ने बताया कि,उन्होंने पुलिस अधिकारियों को रविवार मंदिर को खोले जाने की सूचना दे दी है। शारदीय नवरात्र के दौरान गोमती नदी में बाढ़ की वजह से मां चंद्रिका देवी मंदिर के सभी रास्तों पर भीषण जल भराव, सुधन्वा कुंड से गोमती नदी की जलधारा बहने के चलते के चलते निचले क्षेत्र की लगभग तीन सौ अस्थाई दुकानों में जलभराव हो गया था, जिससे मंदिर का आवागमन बंद कर दिया गया था। मगर, पंचमी के बाद अगले दिन दुकानदारों के दबाव के चलते कुछ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। लेकिन पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दिया।