यूपी: लखनऊ में डेंगू के 500 से ज्यादा मरीज, जोन आठ में सबसे अधिक मामले; शनिवार को मिले 17 नए संक्रमित

जोन आठ में सबसे ज्यादा मरीज

जोन आठ के शारदानगर, राजा बिजली पासी, खरिका, विद्यावती और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, यहां अब तक 108 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें कुछ मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं।

जोन चार और तीन भी संवेदनशील

जोन चार के चिनहट द्वितीय, शहीद भगत सिंह प्रथम, गोमतीनगर, खरगापुर-सरसवां और इस्माइलगंज में 87 मरीज मिले हैं। वहीं, जोन तीन के अलीगंज, केशवनगर, त्रिवेणीनगर, खदरा और फैजुल्लागंज में अब तक 60 मामले सामने आए हैं। फैजुल्लागंज में बाढ़ के बाद पानी घटने से कई जगह नमी और जलभराव की स्थिति मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल हो सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में लार्वा बढ़ने पर मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें एंटी लार्वा का छिड़काव कर रही हैं और लोगों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

जोन छह और सात में भी मरीज

जोन छह में ठाकुरगंज, चौक, बालागंज, हुसैनाबाद, मल्लाहीटोला, आलमनगर और सआदतगंज समेत इलाकों में 59 मरीज मिले हैं। जोन सात के इंदिरानगर, विकासनगर, खुर्रमनगर, मल्हौर, भरवारा, कमता और पॉलीटेक्निक के आसपास 56 मामले सामने आए हैं। जोन एक में 28 और जोन दो में 30 मरीज मिले हैं।