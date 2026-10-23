यूपी: प्रदेश में 175 से दो सौ सीटों पर लड़ना चाहती है कांग्रेस, सपा नेतृत्व को सौंपी गई उम्मीदवारों की सूची

राजेंद्र पाल गौतम ने समझौते को लेकर उम्मीद जताई और जोर देकर कहा कि दोनों दल अगले साल का उत्तर प्रदेश चुनाव मिलकर लड़ेंगे। इस बीच माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में हुए हालिया नेतृत्व परिवर्तन — जब तत्कालीन अध्यक्ष अजय राय की जगह कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' को कमान सौंपी गई — को भी सीट-बंटवारे को सुगम बनाने के एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।



कई लोगों का मानना है कि राय समाजवादी पार्टी के साथ पहले से गठबंधन के पक्ष में नहीं थे और उन्हें लगता था कि चुनाव के बाद का गठबंधन पार्टी के लिए ज्यादा मुफीद रहेगा। हालांकि, कुछ कांग्रेस नेताओं का यह भी मानना है कि चुनाव से कुछ महीने पहले पार्टी द्वारा आराधना मिश्रा को चुनने के पीछे एसपी नेतृत्व के साथ उनके बेहतर संबंध भी एक बड़ा कारण हो सकते हैं।