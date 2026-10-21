यूपी: सीएम योगी बोले- पहले पुलिस के हाथों में थी जंग लगी राइफल, ऑटोमैटिक हथियार थे अपराधियों के हाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक दौर था, जब माफिया पुलिस की खुली जीप में ऑटोमेटिक हथियार लहराते थे और पुलिसकर्मी जंग लगी राइफल लेकर अपनी जान बचाने को मजबूर थे। किसी अपराधी पर हाथ डालते ही सत्ता के गलियारों से फोन आने लगते थे। कार्रवाई अपराधी के बजाय पुलिस अधिकारी पर होती थी। वर्ष 2017 में सरकार ने पुलिस के हाथों में पड़ी राजनीतिक बेड़ियां तोड़ीं और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। आज अपराधियों को पता है कि उत्तर प्रदेश में उनका आखिरी ठिकाना कहां है।

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बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस परेड में सीएम ने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 के बीच प्रदेश में 815 दंगे हुए। इनकी आग में गरीबों की दुकानें जलीं, मजदूरों की दिहाड़ी छिनी और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। मथुरा के जवाहर बाग कांड में एसपी मुकुल द्विवेदी और थानाध्यक्ष संतोष यादव को जान गंवानी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता था और पुलिस को हुक्मरानों के पालतू पशुओं को खोजने के लिए जंगलों में दौड़ाया जाता था। अब प्रदेश उपद्रव से उत्सव प्रदेश बन चुका है।