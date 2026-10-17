प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र नागरिकों और पहली बार बनने वाले युवाओं के नाम शामिल करने के उद्देश्य से शनिवार को प्रदेश के सभी बूथों पर विशेष शिविर लगाए गए। इसके अंतर्गत पात्र नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए फॉर्म-6 भरवाए गए।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि पर्यवेक्षण के दौरान बूथ पर बीएलओ और आए हुए नागरिकों से संवाद भी किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि बीएलओ मतदाता सूची, पूरक सूची और पर्याप्त मात्रा में फॉर्म-6 के साथ निर्धारित समय पर बूथों पर उपस्थित रहें। उन्होंने बताया कि प्रदेश के ईपी (मतदाता-आबादी) अनुपात और जेंडर अनुपात में वृद्धि जन जागरूकता से ही संभव है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि 24 अक्तूबर को होने वाले विशेष शिविर में अपना और परिवार के सदस्यों के नाम बूथ पर जाकर जांच लें।अगर नाम शामिल न हो तो फॉर्म-6 भरकर अपने बीएलओ को जमा करें। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल-voters.eci.gov.in पर या ECINET मोबाइल एप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। रिणवा ने लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र सेंट ऐग्नेस लोरेटो डे स्कूल, स्टेशन रोड और लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संस्कृत विद्यापीठ विशाल खंड, गोमती नगर का निरीक्षण किया।