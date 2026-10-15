मुख्य सचिव एसपी गोयल ने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि आधार आधारित फेस अथेंटिकेशन तकनीक से पेंशनभोगी घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए पेंशनर्स को अपने स्मार्टफोन में जीवन प्रमाण व आधार फेस आरडी एप डाउनलोड करना होगा।

विज्ञापन

उन्होंने इस तकनीक के व्यापक प्रचार-प्रसार व जनजागरूकता के निर्देश दिए। विशेष रूप से उन पेंशनभोगियों को लक्ष्य किया जाए, जो अभी तक जीवन प्रमाणपत्र मैन्युअल तरीके से जमा करते हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि अभियान के तहत 1 से 30 नवंबर तक पेंशनभोगियों के लिए विशेष शिविर आयोजित होने हैं।जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन-2026 अभियान की समीक्षा में उन्होंने कहा कि सभी डीएम व सीडीओ अभियान की नियमित समीक्षा करें तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करें। उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की समीक्षा में उन्होंने निर्देश दिया कि जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों में मिशन की प्रगति की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने पात्र नागरिकों की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ऋतु माहेश्वरी आदि उपस्थित थे।