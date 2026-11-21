यूपी: 1947 में भी महिला ने खुद लिखा था निकाह खत्म करने का फरमान, पढ़ें मुस्लिम महिलाओं का 'खुला' का अधिकार
लखनऊ में बेबी खान हिना ने पति से निकाह खत्म करने के लिए स्वयं खुला की घोषणा की। इससे पहले 1947 में सीतापुर की शफीकुन भी ऐसा कर चुकी थीं। अदालतों ने मुस्लिम महिलाओं के एकतरफा खुला लेने के अधिकार को मान्यता दी है। पति की सहमति अनिवार्य नहीं मानी गई है।
विस्तार
राजधानी में बेबी खान हिना ने पति वस्सन खान से निकाह खत्म करने के लिए शुक्रवार को खुद खुला की घोषणा की। इससे पहले हाईकोर्ट ने नौ अप्रैल 2021 को एक मामले में पत्नी के एकतरफा खुला लेने के अधिकार को मान्यता दी थी। कोर्ट ने इसके लिए विवाह समाप्त करने की स्पष्ट घोषणा, मेहर या अन्य लाभ लौटाने की पेशकश और सुलह के ईमानदार प्रयास जैसी तीन शर्तें बताई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जून 2025 में मोहम्मद इलियास बनाम तबस्सुम मामले में कहा कि खुला के लिए पति की सहमति अनिवार्य नहीं है। हालांकि, विवाद की स्थिति में फैमिली कोर्ट से न्यायिक पुष्टि कराई जा सकती है।
अदालतों की शर्तें और मान्यता
कोर्ट ने 'खुला' के लिए विवाह समाप्त करने की स्पष्ट घोषणा, मेहर या अन्य लाभ लौटाने की पेशकश और सुलह के ईमानदार प्रयास जैसी तीन शर्तें बताई थीं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जून 2025 में मोहम्मद इलियास बनाम तबस्सुम मामले में यह स्पष्ट किया था कि 'खुला' के लिए पति की सहमति अनिवार्य नहीं है। हालांकि, विवाद की स्थिति में फैमिली कोर्ट से न्यायिक पुष्टि कराई जा सकती है।
ऐतिहासिक मिसाल, 1947 की शफीकुन का मामला
'खुला' के लिए दारुलकजा या किसी उलमा की शरण में जाने के बजाय बेबी खान हिना ने स्वयं घोषणा की। वह ऐसा करने वाली पहली महिला नहीं हैं। इससे पहले वर्ष 1947 में सीतापुर की शफीकुन ने आठ आने के स्टांप पेपर पर उर्दू में एक दस्तावेज लिखकर अपने पति मोहम्मद इसहाक से वैवाहिक संबंध खत्म करने की घोषणा की थी।
इस दस्तावेज में उन्होंने स्पष्ट किया था कि वह पति की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहतीं और अपनी मर्जी से निकाह का रिश्ता खत्म कर रही हैं। करीब आठ दशक पुराने इस दस्तावेज को मुस्लिम महिलाओं के 'खुला' लेने के अधिकार के ऐतिहासिक उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है। शोधार्थी एवं सामाजिक कार्यकर्ता नाइश हसन ने भी इसकी पुष्टि करते हुए इसकी फोटो प्रति दिखाई है।
महिलाओं के लिए बराबरी का अधिकार
महिलाओं का मानना है कि मुस्लिम विवाह एक अनुबंध है, जिसमें पति को तलाक का अधिकार है तो पत्नी को भी 'खुला' का हक मिला है। इसे बराबरी के अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए और 'खुला' की निर्धारित शर्तें पूरी होने पर इसे मान्य माना जाना चाहिए।
सेवानिवृत्त प्रिंसिपल सईदा सायरा के अनुसार, यदि पति प्रताड़ित करता है और सुलह के प्रयास विफल होते हैं, तो महिला को 'खुला' लेने का अधिकार है, जिसमें पति की रजामंदी जरूरी नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रो. डॉ. साबरा हबीब और अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य रुमाना सिद्दीकी भी मानती हैं कि यदि सुलह के प्रयास विफल होते हैं तो मजबूरी में 'खुला' लेना उचित है।