ऐतिहासिक मिसाल, 1947 की शफीकुन का मामला

'खुला' के लिए दारुलकजा या किसी उलमा की शरण में जाने के बजाय बेबी खान हिना ने स्वयं घोषणा की। वह ऐसा करने वाली पहली महिला नहीं हैं। इससे पहले वर्ष 1947 में सीतापुर की शफीकुन ने आठ आने के स्टांप पेपर पर उर्दू में एक दस्तावेज लिखकर अपने पति मोहम्मद इसहाक से वैवाहिक संबंध खत्म करने की घोषणा की थी।



इस दस्तावेज में उन्होंने स्पष्ट किया था कि वह पति की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहतीं और अपनी मर्जी से निकाह का रिश्ता खत्म कर रही हैं। करीब आठ दशक पुराने इस दस्तावेज को मुस्लिम महिलाओं के 'खुला' लेने के अधिकार के ऐतिहासिक उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है। शोधार्थी एवं सामाजिक कार्यकर्ता नाइश हसन ने भी इसकी पुष्टि करते हुए इसकी फोटो प्रति दिखाई है।