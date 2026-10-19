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यूपी: तेज हुई श्रद्धा के लिए धर-पकड़, कई टीमें नेपाल बॉर्डर पर, पश्चिम यूपी में भी टीम रवाना; इन पर गिरी गाज

Mon, 19 Oct 2026 08:38 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Mon, 19 Oct 2026 08:38 AM IST
सार

Shiva Sharma murder case: कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे अब तक फरार चल रही हैं। बड़ी बात यह है कि वह बीच-बीच में वीडियो भी जारी कर दे रही हैं।

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UP: Arrests for Shraddha intensified, with several teams at the Nepal border and teams also deployed in wester
श्रद्धा दुबे अब तक चल रही हैं फरार। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस की लचर कार्रवाई पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। फरार मॉडल श्रद्धा दुबे के जारी हो रहे वीडियो के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर रविवार रात आईपीएस अधिकारी डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर को पद से हटा दिया गया। उनको डीजीपी मुख्यालय से संबद्घ किया गया है। इसके अलावा पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं, फरार श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और चालक दानिश पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर 50-50 हजार रुपये कर दी गई। पहले 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

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डीसीपी मध्य विक्रांत वीर ने बताया कि आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें नेपाल सीमा पर मौजूद हैं। पश्चिमी यूपी के एक जिले में भी पुलिस टीम भेजी गई है। अभी तक आरोपियों की सटीक लोकेशन नहीं मिल सकी है। उधर फरार श्रद्धा के चालक दानिश ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में सरेंडर करने के लिए अर्जी दाखिल की थी।
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श्रद्धा का एक और वीडियो आया सामने
रविवार को खुद को बेगुनाह बताते हुए एक मीडिया संस्थान से बातचीत का श्रद्धा का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें उसने खुद को बेगुनाह बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। वीडियो में श्रद्धा का दावा है कि शिवा ने आत्महत्या की थी और उसने उसे अपनी बिल्डिंग की चौथी मंजिल से छलांग लगाते हुए देखा था। श्रद्धा के मुताबिक, बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सामने आने से सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी।

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तलाश रही पुलिस, वीडियो जारी कर रही श्रद्धा

 कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में मॉडल श्रद्धा दुबे की तलाश में पुलिस की 10 टीमें पिछले 10 दिनों से जुटी हैं। इस बीच श्रद्धा के लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। रविवार को एक मीडिया संस्थान से बातचीत का श्रद्धा का नया वीडियो सामने आया। इसमें उसने खुद को बेगुनाह बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।

तीन मिनट 56 सेकंड के इस वीडियो में श्रद्धा ने कहा कि उस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उसका दावा है कि शिवा ने आत्महत्या की थी और उसने उसे अपनी बिल्डिंग की चौथी मंजिल से छलांग लगाते हुए देखा था। श्रद्धा के मुताबिक, बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सामने आने से सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। उसने सवाल उठाया कि नेपाल बॉर्डर के कैमरों की जांच की गई लेकिन उसकी बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज अब तक क्यों नहीं निकाले गए। श्रद्धा का दावा है कि फुटेज से उनकी बेगुनाही साबित हो जाएगी।

श्रद्धा ने बताया कि वह शिवा को करीब चार महीने से जानती थी। उसके मुताबिक, दोनों के बीच बातचीत की पुष्टि कॉल डिटेल से हो सकती है। उसने दावा किया कि शुरुआती ढाई महीने तक शिवा उसके दोस्त थे और घर नहीं आते थे। करीब डेढ़ महीने पहले उनका घर आना-जाना शुरू हुआ था। श्रद्धा का कहना है कि इतने कम समय में उनके संबंध इतने खराब नहीं हुए थे कि वे एक-दूसरे के खिलाफ ऐसा कदम उठाने के बारे में सोचते।

श्रद्धा के मुताबिक, शिवा की मां उसे पसंद नहीं करती थीं। इसकी वजह बताते हुए उसने कहा कि संभव है कि वह शिवा से एक-दो साल बड़ी थी। श्रद्धा ने दावा किया कि शिवा ने उसे बताया था कि उस पर 16 से 17 लाख रुपये का कर्ज था और उन्होंने उससे भी पैसे मांगे थे। अपने घर से जेवर गायब होने के मामले में श्रद्धा ने दावा किया कि शिवा उसके घर से पांच-छह लाख रुपये के जेवर ले गए थे। उसने इसे अपना निजी मामला बताते हुए कहा कि शिवा उसके करीबी थे और उन्हें जेवर ले जाने का हक था।

सदमे और डर के कारण छोड़ा शहर श्रद्धा ने बताया कि उसे सांस लेने में दिक्कत समेत कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं। घटना के बाद सदमे में होने के कारण उसे शहर छोड़ना पड़ा। कहा कि वह हालात का डटकर सामना करना चाहती थी लेकिन सदमे के चलते ऐसा नहीं कर सकी। वीडियो के अंत में श्रद्धा ने पुलिस और न्यायपालिका से निष्पक्ष जांच की अपील की। उसने कहा कि केवल हत्या का आरोप लगा देने से किसी को पूरे देश के सामने अपराधी साबित कर देना न्याय नहीं है।

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