यूपी: अखिलेश यादव बोले- भाजपा ने विश्वास और जनाधार खो दिया, पुनर्जागरण का नया सवेरा आ रहा, मिट जाएगा अंधेरा
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जनाधार और विश्वास खोने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी में निर्णयों में किसी की सलाह नहीं ली जाती और कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर पीडीए के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधा।
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने अपना विश्वास और जनाधार पूरी तरह खो दिया है। जो लोग सच में अपने देश से प्यार करते हैं, अब उनकी वैमनस्यपूर्ण धर्मांधता की काली रात गुजर गई है। विवेकशील पुनर्जागरण का एक नया सवेरा उनके मानसिक-अंधकार को मिटा कर नई चेतना का नया प्रकाश ला रहा है।
अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि अब तो भाजपा के लोग भी समझ गए हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। भाजपा में न सरकार का कोई मतलब है, न संगठन का। भाजपा एकाधिकारी मन और एकाकी मानसिकता से पूरी तरह ग्रसित है। इसमें किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है। सच तो यह है कि जहां स्थान ही नहीं मिलेगा, वहां मान-सम्मान कैसे मिलेगा। भाजपा में न तो किसी मामले में किसी की सलाह ली जाती है और न ही किसी निर्णय में किसी को शामिल किया जाता है।
उन्होंने कहा कि अपने ही दल में घोर उपेक्षित भाजपा के लोग अब एक-दूसरे से दुखी होकर कह रहे हैं कि भाजपा ने हमें बुरी तरह से निचोड़कर बर्बाद कर दिया है। वे कह रहे हैं कि अब हमारी तुलना पूरी तरह रस निकाले जा चुके गन्ने की उस खोई से भी नहीं की जा सकती है, जिसे देखकर हाथी भी मुंह मोड़ लेता है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि तमाम भाजपा के लोग ऐसे हैं, जो किसी भी घाट के नहीं रहे। हमें ऐसे बिन घाट के भाजपा वालों से बेहद सहानुभूति है।
भाजपाराज में कम नहीं होने वाली पीडीए की तकलीफें
सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने चिरपरिचित धमकी भरे अंदाज में खुद स्वीकार कर लिया है कि उनके राज में पीडीए का उत्पीड़न रुकने वाला नहीं है। मतलब पीड़ित, दुखी व अपमानित और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी व आदिवासी के साथ भाजपा सरकार का अत्याचार और अन्याय और बढ़ने वाला है।
अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए को धमकी देती 5 सेकंड की यह स्वीकारोक्ति पीडीए का दमन करने वाले भाजपा नेताओं को पांच जन्मों तक सिर उठाकर आंख मिलाने लायक नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री को सोते-जागते हर समय पीडीए-ही-पीडीए दिखता है। हमारी सलाह तो यह है कि वो क्यों न108 मनकों की माला बनाकर पीडीए का जाप करें। उन्होंने कहा कि जनता चढ़ावा चोरों की बात सुनने के मूड में नहीं है।