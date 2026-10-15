यूपी: अखिलेश यादव बोले- इस बार भाजपा का घड़ा नहीं, टैंकर फूटेगा; वोट कटने और फर्जी मतदान का लगाया आरोप

एक व्यक्ति के दस वोट होने का आरोप

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में गड़बड़ी के जरिए एक व्यक्ति के नाम पर कई वोट दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक वोट व्यक्ति डालेगा और नौ वोट भाजपा डालेगी। उन्होंने नंदलाल निषाद का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें सामने लाने के लिए एक लाख रुपये का पुरस्कार रखा गया था, लेकिन वह खुद सामने आ गए। अखिलेश ने दावा किया कि उन्हें दस्तखत करना भी नहीं आता।



उन्होंने विकास यादव और शंभू शंकर शर्मा के नामों का जिक्र करते हुए मतदाता सूची से जुड़े सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी ने 100 विधानसभा क्षेत्रों में शिकायतें की हैं। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने समर्थकों के वोट जुड़वाएं और किसी का नाम गलत तरीके से कटने न दें। उन्होंने 17 और 24 तारीख को इस लिहाज से महत्वपूर्ण बताया।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल

सपा अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की साख खत्म हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग कई मौकों पर भाजपा के साथ खड़ा दिखाई दिया। अखिलेश ने कुंदरकी उपचुनाव का जिक्र करते हुए चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाया।



उन्होंने कहा कि पीडीए परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव ड्यूटी में नहीं है और ईआरओ के स्तर पर भी प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा नकली वोट जुड़वाने, विपक्षी मतदाताओं के नाम कटवाने, ईवीएम में गड़बड़ी कराने और हारे हुए प्रत्याशियों को जीत का प्रमाणपत्र दिलाने की कोशिश करती है। ये सभी उनके आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।