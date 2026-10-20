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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Akhilesh Yadav said on Dussehra – Socialism is the real Ram Rajya, BJP is misusing AI.

यूपी: दशहरा पर बोले अखिलेश- समाजवाद ही असल में राम राज्य है, भाजपा कर रही है एआई का दुरुपयोग

Tue, 20 Oct 2026 02:09 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 20 Oct 2026 02:09 PM IST
सार

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज सुबह ही बीजेपी ने उन्हें रावण के रूप में दर्शाने वाला एक एआई-जनरेटेड वीडियो जारी किया है। इससे उनकी मानसिकता दिखती है। 

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UP: Akhilesh Yadav said on Dussehra – Socialism is the real Ram Rajya, BJP is misusing AI.
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा पर एआई तकनीक का इस्तेमाल कर उन्हें रावण के रूप में दिखाने वाला वीडियो जारी करने का आरोप लगाया है। साथ ही समाजवाद और 'राम राज्य' को एक-दूसरे का पर्याय बताया है।

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'समाजवाद ही राम राज्य है'
दशहरे के मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि देश का यह पर्व हमें हमेशा बुराई के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने अपने राजनीतिक दर्शन को परिभाषित करते हुए कहा, "समाजवाद ही असल में 'राम राज्य' है और 'राम राज्य' ही समाजवाद है। जो लोग दोनों में विश्वास रखते हैं, वे ही सच्चे 'सनातनी' हैं।" उन्होंने आगे कहा कि एक सच्चा सनातनी दुनिया में भलाई लाता है, जबकि बुराई करने वाले लोग केवल 'नकली' सनातनी हैं।
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एआई वीडियो के इस्तेमाल पर तीखी नाराजगी
अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज सुबह ही बीजेपी ने उन्हें रावण के रूप में दर्शाने वाला एक एआई-जनरेटेड वीडियो जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी सामाजिक प्रगति के बजाय राजनीतिक कलंक और दुष्प्रचार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर रही है।
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यूपी में छिड़ी डिजिटल और एआई की जंग
यह पूरा विवाद उत्तर प्रदेश में चल रही एक बड़ी और अत्यधिक डिजिटल राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों द्वारा सिंथेटिक मीडिया और डीपफेक/एआई टूल्स का इस्तेमाल करके विरोधियों को निशाना बनाने का दौर चल रहा है।

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