यूपी: दशहरा पर बोले अखिलेश- समाजवाद ही असल में राम राज्य है, भाजपा कर रही है एआई का दुरुपयोग

भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा पर एआई तकनीक का इस्तेमाल कर उन्हें रावण के रूप में दिखाने वाला वीडियो जारी करने का आरोप लगाया है। साथ ही समाजवाद और 'राम राज्य' को एक-दूसरे का पर्याय बताया है।

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दशहरे के मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि देश का यह पर्व हमें हमेशा बुराई के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने अपने राजनीतिक दर्शन को परिभाषित करते हुए कहा, "समाजवाद ही असल में 'राम राज्य' है और 'राम राज्य' ही समाजवाद है। जो लोग दोनों में विश्वास रखते हैं, वे ही सच्चे 'सनातनी' हैं।" उन्होंने आगे कहा कि एक सच्चा सनातनी दुनिया में भलाई लाता है, जबकि बुराई करने वाले लोग केवल 'नकली' सनातनी हैं।अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज सुबह ही बीजेपी ने उन्हें रावण के रूप में दर्शाने वाला एक एआई-जनरेटेड वीडियो जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी सामाजिक प्रगति के बजाय राजनीतिक कलंक और दुष्प्रचार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर रही है।यह पूरा विवाद उत्तर प्रदेश में चल रही एक बड़ी और अत्यधिक डिजिटल राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों द्वारा सिंथेटिक मीडिया और डीपफेक/एआई टूल्स का इस्तेमाल करके विरोधियों को निशाना बनाने का दौर चल रहा है।