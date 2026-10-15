फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: After Shraddha Dubey, a new video of Shiv Sharma has surfaced; the young man is seen talking about returni

यूपी: श्रद्धा दुबे के बाद शिव शर्मा का नया वीडियो सामने आया, पैसे लौटाने की बात कहता दिख रहा युवक

Thu, 15 Oct 2026 03:49 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 15 Oct 2026 03:49 PM IST
सार

शिव शर्मा हत्याकांड में श्रद्धा दुबे के वीडियो के बाद अब शिव शर्मा का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें युवक पैसे लौटाने और बदले में गाड़ी रखने की बात कहता सुनाई दे रहा है। वीडियो की सत्यता और हत्याकांड से संबंध की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

विज्ञापन
UP: After Shraddha Dubey, a new video of Shiv Sharma has surfaced; the young man is seen talking about returni
शिव शर्मा का वीडियो आया सामने। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चर्चित शिव शर्मा हत्याकांड में श्रद्धा दुबे के वीडियो सामने आने के बाद अब शिव शर्मा का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि वह पैसे वापस कर देगा। इसके बदले वह अपनी गाड़ी रखने और उसे पैसे देने की बात कह रहा है।

विज्ञापन


वीडियो में सामने से श्रद्धा दुबे की आवाज भी सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की सत्यता और इसके घटनाक्रम से संबंध की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो कब और किन परिस्थितियों में बनाया गया, यह भी स्पष्ट नहीं है।
विज्ञापन


Trending Videos

इससे पहले लखनऊ के चर्चित शिव शर्मा हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद श्रद्धा दुबे ने एक और वीडियो जारी कर घटना वाले दिन की पूरी कहानी बताई है। वीडियो में उन्होंने शिव शर्मा की मौत को हत्या के बजाय आत्महत्या बताया और दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से उसे बालकनी से छलांग लगाते देखा था। श्रद्धा ने शिव पर 15 से 20 लाख रुपये का कर्ज होने का दावा भी किया है। 

छह-सात दिन से नहीं हो रही थी बातचीत

श्रद्धा के मुताबिक, 7 तारीख से पहले करीब पांच-छह दिनों तक उनकी शिव शर्मा से बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि कपूरथला चौराहे के एक चायवाले के जरिए शिव ने उनके ड्राइवर को फोन करवाया था। श्रद्धा ने अपने नंबर से भी दो बार कॉल की, लेकिन उस समय फोन नहीं उठा। रात करीब दो बजे शिव का फोन आया, जिसके बाद वह अपनी बीएमडब्ल्यू से उनसे मिलने पहुंचा।

श्रद्धा का कहना है कि शिव ने शराब पी रखी थी। इसके बाद दोनों पैडलर्स कैफे गए, जहां शिव ने उनके लिए माचा और ड्राइवर के लिए जूस मंगाया। फिर वे घर लौट आए। श्रद्धा के अनुसार, उस समय शिव उनकी गाड़ी चला रहा था, जबकि उनका ड्राइवर शिव की गाड़ी चला रहा था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed