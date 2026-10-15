यूपी: श्रद्धा दुबे के बाद शिव शर्मा का नया वीडियो सामने आया, पैसे लौटाने की बात कहता दिख रहा युवक
शिव शर्मा हत्याकांड में श्रद्धा दुबे के वीडियो के बाद अब शिव शर्मा का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें युवक पैसे लौटाने और बदले में गाड़ी रखने की बात कहता सुनाई दे रहा है। वीडियो की सत्यता और हत्याकांड से संबंध की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
विस्तार
चर्चित शिव शर्मा हत्याकांड में श्रद्धा दुबे के वीडियो सामने आने के बाद अब शिव शर्मा का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि वह पैसे वापस कर देगा। इसके बदले वह अपनी गाड़ी रखने और उसे पैसे देने की बात कह रहा है।
वीडियो में सामने से श्रद्धा दुबे की आवाज भी सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की सत्यता और इसके घटनाक्रम से संबंध की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो कब और किन परिस्थितियों में बनाया गया, यह भी स्पष्ट नहीं है।
इससे पहले लखनऊ के चर्चित शिव शर्मा हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद श्रद्धा दुबे ने एक और वीडियो जारी कर घटना वाले दिन की पूरी कहानी बताई है। वीडियो में उन्होंने शिव शर्मा की मौत को हत्या के बजाय आत्महत्या बताया और दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से उसे बालकनी से छलांग लगाते देखा था। श्रद्धा ने शिव पर 15 से 20 लाख रुपये का कर्ज होने का दावा भी किया है।
छह-सात दिन से नहीं हो रही थी बातचीत
श्रद्धा के मुताबिक, 7 तारीख से पहले करीब पांच-छह दिनों तक उनकी शिव शर्मा से बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि कपूरथला चौराहे के एक चायवाले के जरिए शिव ने उनके ड्राइवर को फोन करवाया था। श्रद्धा ने अपने नंबर से भी दो बार कॉल की, लेकिन उस समय फोन नहीं उठा। रात करीब दो बजे शिव का फोन आया, जिसके बाद वह अपनी बीएमडब्ल्यू से उनसे मिलने पहुंचा।
श्रद्धा का कहना है कि शिव ने शराब पी रखी थी। इसके बाद दोनों पैडलर्स कैफे गए, जहां शिव ने उनके लिए माचा और ड्राइवर के लिए जूस मंगाया। फिर वे घर लौट आए। श्रद्धा के अनुसार, उस समय शिव उनकी गाड़ी चला रहा था, जबकि उनका ड्राइवर शिव की गाड़ी चला रहा था।
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