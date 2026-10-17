यूपी: पीपीपी मोड में खुलेंगे आयुष अस्पताल, शुरू होंगे नए कोर्स, रिसर्च और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में आयुष अस्पताल और अन्य संसाधन विकसित किए जाएंगे। इसके लिए नई आयुष पॉलिसी-26 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसे नवंबर में कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। नई पॉलिसी में निवेशकों को कैपिटल सब्सिडी, जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में छूट और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए विशेष रियायतें देने की योजना है। आयुष उद्योग और रिसर्च को बढ़ावा देने के साथ दवाओं की जांच के लिए मजबूत ढांचा तैयार किया जाएगा।

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