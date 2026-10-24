यूपी: एलडीए की नई सौगात, दो हजार भूखंड और 1300 फ्लैटों के लिए जल्द शुरू होगा पंजीकरण, जानिए कितनी होगी कीमत

आवेदन और लॉटरी में समस्या नहीं आएगी

इसी तरह सीतापुर रोड स्थित नैमिषनगर योजना के दूसरे चरण में भार्गव खंड में 1000 भूखंडों का पंजीकरण खोला जाएगा। एलडीए की योजना है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंजीकरण खोलकर लॉटरी निकाल दी जाए। इससे आचार संहिता के कारण आवेदन और लॉटरी में समस्या नहीं आएगी।



प्रथमेश कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के भूखंडों का आकार पहले चरण की तरह 72 से 400 वर्गमीटर तक ही रहेगा। नैमिषनगर में 3800 और वरुण विहार में 2800 रुपये प्रतिवर्ग फीट भाव रहेगा। दोनों योजनाओं के पहले चरण में भी यही भाव है।



शारदानगर योजना में वन बीएचके के 312 और टू बीएचके के 936 फ्लैटों का पंजीकरण खोला जाएगा। वन बीएचके फ्लैट की कीमत करीब नौ लाख और टू बीएचके फ्लैट की कीमत करीब 30 लाख रुपये रहेगी। ऑनलाइन पंजीकरण एलडीए की वेबसाइट registration.ldalucknow.in पर होंगे।