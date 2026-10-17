यूपी: लखनऊ एयरपोर्ट से सर्दियों में बढ़ेंगी 40 उड़ानें, 25 अक्टूबर से लागू होगा विंटर शेड्यूल; जानें डिटेल

नवी मुंबई शिफ्ट किए जाएंगे आठ विमान

मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-एक पर मेंटेनेंस वर्क के कारण लखनऊ से रवाना होने वाले आठ विमानों को विंटर शेड्यूल के मुताबिक नवी मुंबई शिफ्ट किया जाएगा। मुंबई का टिकट पांच से छह हजार रुपये में मिल जाता है। नवी मुंबई के लिए करीब 500 रुपये अधिक खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा नवी मुंबई से मुंबई तक पहुंचने में यात्रियों को एक घंटे से अधिक समय भी लगेगा।

मुंबई के विमान करीब साढ़े तीन साल तक नवी मुंबई शिफ्ट रहेंगे

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, विंटर शेड्यूल में अहमदाबाद की उड़ानों को बहाल किया जा रहा है। इसके अलावा देहरादून की सीधी उड़ान सहित दिल्ली, मुंबई, बंगलूरू, हैदराबाद, गोवा, पटना आदि की सेवाओं में वृद्धि की जाएगी।