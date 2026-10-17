यूपी: 23 हजार उपभोक्ताओं पर 35 करोड़ बकाया, कनेक्शन कटने की नौबत; 15 फीसदी हर महीने जमा करते हैं बिल

अमौसी जोन में बिजली बिल वसूली के मामले में माल उपकेंद्र सबसे पीछे है। यहां 23 हजार उपभोक्ताओं पर करीब 35 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। स्थिति यह है कि हर महीने महज 3,500 से 4,000 उपभोक्ता ही बिल जमा करते हैं। यानी करीब 15 फीसदी उपभोक्ता ही नियमित रूप से भुगतान कर रहे हैं। राजस्व वसूली में खराब प्रदर्शन को देखते हुए बिजली विभाग ने अब बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी की है। जरूरत पड़ने पर उनके बिजली कनेक्शन भी काटे जाएंगे।

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