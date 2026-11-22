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उच्च शिक्षा अनुभाग-3 की ओर से 19 नवंबर को जारी शासनादेश के अनुसार, समिति मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन के 28 बिंदुओं पर तैयार एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) की निगरानी करेगी। इसके लिए प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित सूचनाएं जुटाई जाएंगी। समिति इन सूचनाओं का संकलन कर समेकित रिपोर्ट तैयार करेगी और निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराएगी।समिति की अध्यक्षता निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज करेंगे। इसमें उच्च शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक प्रो. बीएल शर्मा, मिहिर भोज पीजी कॉलेज दादरी के प्राचार्य प्रो. किशोर कुमार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की डॉ. अंशू चौधरी, लखनऊ विश्वविद्यालय के दोनों प्रोफेसर, गौतमबुद्धनगर के बादलपुर स्थित कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की डॉ. संजीव सिंह और उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अपर सचिव को सदस्य बनाया गया है।प्रो. गीतांजली मिश्रा विश्वविद्यालय में निदेशक रैंकिंग की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। दोनों प्रोफेसरों के समिति में शामिल होने से प्रदेश के विश्वविद्यालयों की नीतिगत प्रगति की निगरानी और राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्देशों के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय की भागीदारी बढ़ेगी।