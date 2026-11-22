Lucknow News: प्रदेश के विश्वविद्यालयों की प्रगति पर नजर रखेंगे लविवि के दो प्रोफेसर
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:19 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:19 AM IST
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लखनऊ। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय स्तर पर तय नीतिगत निर्देशों के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति पर अब लखनऊ विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर भी नजर रखेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की है। इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के प्रो. अनूप कुमार भारतीय और जंतु विज्ञान विभाग की प्रो. गीतांजली मिश्रा को सदस्य बनाया गया है।
उच्च शिक्षा अनुभाग-3 की ओर से 19 नवंबर को जारी शासनादेश के अनुसार, समिति मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन के 28 बिंदुओं पर तैयार एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) की निगरानी करेगी। इसके लिए प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित सूचनाएं जुटाई जाएंगी। समिति इन सूचनाओं का संकलन कर समेकित रिपोर्ट तैयार करेगी और निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराएगी।
समिति की अध्यक्षता निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज करेंगे। इसमें उच्च शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक प्रो. बीएल शर्मा, मिहिर भोज पीजी कॉलेज दादरी के प्राचार्य प्रो. किशोर कुमार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की डॉ. अंशू चौधरी, लखनऊ विश्वविद्यालय के दोनों प्रोफेसर, गौतमबुद्धनगर के बादलपुर स्थित कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की डॉ. संजीव सिंह और उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अपर सचिव को सदस्य बनाया गया है।
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प्रो. गीतांजली मिश्रा विश्वविद्यालय में निदेशक रैंकिंग की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। दोनों प्रोफेसरों के समिति में शामिल होने से प्रदेश के विश्वविद्यालयों की नीतिगत प्रगति की निगरानी और राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्देशों के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय की भागीदारी बढ़ेगी।
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उच्च शिक्षा अनुभाग-3 की ओर से 19 नवंबर को जारी शासनादेश के अनुसार, समिति मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन के 28 बिंदुओं पर तैयार एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) की निगरानी करेगी। इसके लिए प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित सूचनाएं जुटाई जाएंगी। समिति इन सूचनाओं का संकलन कर समेकित रिपोर्ट तैयार करेगी और निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराएगी।
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समिति की अध्यक्षता निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज करेंगे। इसमें उच्च शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक प्रो. बीएल शर्मा, मिहिर भोज पीजी कॉलेज दादरी के प्राचार्य प्रो. किशोर कुमार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की डॉ. अंशू चौधरी, लखनऊ विश्वविद्यालय के दोनों प्रोफेसर, गौतमबुद्धनगर के बादलपुर स्थित कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की डॉ. संजीव सिंह और उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अपर सचिव को सदस्य बनाया गया है।
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प्रो. गीतांजली मिश्रा विश्वविद्यालय में निदेशक रैंकिंग की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। दोनों प्रोफेसरों के समिति में शामिल होने से प्रदेश के विश्वविद्यालयों की नीतिगत प्रगति की निगरानी और राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्देशों के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय की भागीदारी बढ़ेगी।