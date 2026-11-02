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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Two arrested while looking for buyers for stolen jewellery

Lucknow News: चोरी के गहने बेचने के लिए तलाश रहे थे ग्राहक, दो गिरफ्तार

Mon, 02 Nov 2026 01:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:47 AM IST
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Two arrested while looking for buyers for stolen jewellery
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।
गुडंबा। कल्याणपुर रिंग रोड स्थित मकान से सोने-चांदी के आभूषण चोरी करने के दो आरोपियों को गुडंबा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों चोरी के गहने बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे। उनके कब्जे से आभूषण, 2500 रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई है।
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इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि मकान मालिक समीश सिंह ने 31 अक्तूबर को चोरी की एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि 30 अक्तूबर की रात करीब 1:52 बजे चोर मुख्य गेट के ऊपर से मकान में घुसा और कमरे में रखे आभूषण लेकर भाग गया।
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जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के सेक्टर-जे, जानकीपुरम में मौजूद होने की सूचना मिली। घेराबंदी कर बाराबंकी के बेगमगंज निवासी शाहिद खान उर्फ अब्दुल समद और सआदतगंज कटरा निवासी सुमैल हसनैन को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से सोने की चेन, नथ, अंगूठी, झुमकी, कान के टॉप्स, चांदी की पायल, बिछिया और नकदी बरामद हुई। पुलिस ने सफेद अपाचे बाइक भी जब्त की है।
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