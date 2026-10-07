Lucknow News: लविवि में कबड्डी टीमों के ट्रायल नौ को

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय की क्रीड़ा परिषद ने नॉर्थ जोन और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 2026-27 के लिए टीमों के गठन की प्रक्रिया शुरू की है। पुरुष और महिला कबड्डी टीमों के चयन के लिए नौ अक्तूबर को ट्रायल होंगे। ये ट्रायल विश्वविद्यालय के प्रांजपे पवेलियन ग्राउंड में सुबह 10 बजे से आयोजित किए जाएंगे। इच्छुक खिलाड़ी आठ अक्तूबर की शाम पांच बजे तक क्रीड़ा परिषद कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। पंजीकरण के समय छात्रों को दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और वर्तमान फीस रसीद की मूल प्रति लानी होगी। हाईस्कूल, इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र और अंकपत्र भी आवश्यक हैं। स्नातक या परास्नातक के अंकपत्र की फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी। पंजीकरण फॉर्म भरा हुआ और कॉलेज के प्राचार्य की ओर से सत्यापित होना चाहिए।