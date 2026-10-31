Lucknow News: हजरतगंज में आज बदला रहेगा यातायात
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:15 AM IST
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:15 AM IST
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लखनऊ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को हजरतगंज में सुबह 8:30 बजे जीपीओ स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम होगा। इस कारण सुबह छह से दोपहर 12 बजे तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।
- चारबाग की ओर से आने वाली बसें रॉयल होटल (बापू भवन), लोकभवन विधानभवन मार्ग की ओर नहीं जा सकेंगी।
- कैसरबाग की ओर से आने वाली बसें रॉयल होटल (बापू भवन), लोकभवन विधानभवन मार्ग की ओर नहीं जा सकेंगी।
- हजरतगंज चौराहे की ओर से सामान्य यातायात विधानभवन मार्ग, लोकभवन, रॉयल होटल (बापू भवन) चौराहे की ओर नहीं जा जाएगा।
- रॉयल होटल (बापू भवन) चौराहे से विधानभवन मार्ग, लोकभवन, हजरतगंज चौराहे की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
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- चारबाग की ओर से आने वाली बसें रॉयल होटल (बापू भवन), लोकभवन विधानभवन मार्ग की ओर नहीं जा सकेंगी।
- कैसरबाग की ओर से आने वाली बसें रॉयल होटल (बापू भवन), लोकभवन विधानभवन मार्ग की ओर नहीं जा सकेंगी।
- हजरतगंज चौराहे की ओर से सामान्य यातायात विधानभवन मार्ग, लोकभवन, रॉयल होटल (बापू भवन) चौराहे की ओर नहीं जा जाएगा।
- रॉयल होटल (बापू भवन) चौराहे से विधानभवन मार्ग, लोकभवन, हजरतगंज चौराहे की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।