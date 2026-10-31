फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Traffic arrangements in Hazratganj will be altered today

Lucknow News: हजरतगंज में आज बदला रहेगा यातायात

Sat, 31 Oct 2026 02:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:15 AM IST
विज्ञापन
Traffic arrangements in Hazratganj will be altered today
लखनऊ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को हजरतगंज में सुबह 8:30 बजे जीपीओ स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम होगा। इस कारण सुबह छह से दोपहर 12 बजे तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।
विज्ञापन


- चारबाग की ओर से आने वाली बसें रॉयल होटल (बापू भवन), लोकभवन विधानभवन मार्ग की ओर नहीं जा सकेंगी।

- कैसरबाग की ओर से आने वाली बसें रॉयल होटल (बापू भवन), लोकभवन विधानभवन मार्ग की ओर नहीं जा सकेंगी।

- हजरतगंज चौराहे की ओर से सामान्य यातायात विधानभवन मार्ग, लोकभवन, रॉयल होटल (बापू भवन) चौराहे की ओर नहीं जा जाएगा।

- रॉयल होटल (बापू भवन) चौराहे से विधानभवन मार्ग, लोकभवन, हजरतगंज चौराहे की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed