Lucknow News: पुलिस लाइन और हजरतगंज के आसपास आज बदला रहेगा यातायात
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:40 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:40 AM IST
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लखनऊ। मिशन शक्ति के तहत सोमवार शाम पांच बजे पुलिस लाइन से पैदल मार्च निकाला जाएगा। इस कारण पुलिस लाइन और हजरतगंज के आसपास शाम चार से रात आठ बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस एंबुलेंस, शव वाहन और फायर ब्रिगेड को निकलवाएगी।
- आईटी चौराहे से सामान्य यातायात लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ नहीं जा सकेगा। यह डालीगंज इक्का टांगा स्टैंड चौराहे से ग्रीन कॉरिडोर मार्ग होते हुए जाएगा।
- सुशीला स्मृतिका चौराहे की ओर से आने वाला यातायात हनुमान सेतु मंदिर की तरफ नहीं जा सकेगा। यह पंचमुखी हनुमान मंदिर कट से दाएं होकर जाएगा।
- हनुमान सेतु मंदिर चौराहे से यातायात सुभाष चौराहा की तरफ नहीं जाएगा। यह ग्रीन कॉरिडोर मार्ग का इस्तेमाल कर डालीगंज इक्का टांगा स्टैंड चौराहा, डालीगंज पुल चौराहा होकर जाएगा।
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- पेट्रोल पंप तिराहे से प्रेमा अपार्टमेंट की तरफ यातायात नहीं जाएगा। यह आईटी चौराहा होकर जाएगा।
- क्लार्क अवध तिराहे से सामान्य यातायात सुभाष चौराहा की तरफ नहीं जाएगा। यह चिरैयाझील तिराहा होकर जाएगा।
- सुभाष चौराहे से यातायात केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा की तरफ नहीं जाएगा। यह हनुमान सेतु मंदिर चौराहा, ग्रीन कॉरिडोर होकर जाएगा।
- केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहे से सामान्य यातायात हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जाएगा। यह मोतीमहल तिराहा, चिरैयाझील तिराहा होकर जा सकेगा।
- बाल्मीकि तिराहे से यातायात हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जाएगा। यह केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा, सुभाष चौराहा या फायर स्टेशन तिराहा, लालबाग चौराहा होकर जाएगा।
- मेफेयर तिराहे से हजरतगंज चौराहा की तरफ यातायात नहीं जाएगा। यह केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा, सुभाष चौराहा या लालबाग चौराहा, आईटीएमएस तिराहा होकर जाएगा।
- अल्का तिराहे से हजरतगंज चौराहा की तरफ यातायात नहीं जाएगा। यह केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा, सुभाष चौराहा या डनलफ तिराहा, सप्रू मार्ग तिराहा होकर जाएगा।
- सप्रू मार्ग तिराहे से सामान्य यातायात हजरतगंज चौराहे की तरफ नहीं जा सकेगा। यह डनलफ तिराहा होकर जा सकेगा।
- सिकंदरबाग चौराहे से यातायात हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जाएगा। यह राणा प्रताप मार्ग या सहारागंज तिराहा होकर जाएगा।
- डीएसओ चौराहे से सामान्य यातायात हजरतगंज चौराहे की तरफ नहीं जा सकेगा। यह बंदरियाबाग चौराहे होकर जा सकेगा।
- रॉयल होटल चौराहा से सामान्य यातायात हजरतगंज चौराहे की तरफ नहीं जाएगा। यह सिसेंडी तिराहा, एनेक्सी तिराहा, लालबत्ती चौराहा होकर जा सकेगा।
- मोती महल तिराहे से सामान्य यातायात केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा, हिन्दी संस्थान तिराहा की तरफ नहीं जाएगा। यह क्लार्क अवध तिराहा या सहारागंज तिराहा होकर जाएगा।
- डनलफ तिराहे से अल्का तिराहा की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। यह सप्रू मार्ग तिराहा होकर जा सकेगा।
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- आईटी चौराहे से सामान्य यातायात लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ नहीं जा सकेगा। यह डालीगंज इक्का टांगा स्टैंड चौराहे से ग्रीन कॉरिडोर मार्ग होते हुए जाएगा।
विज्ञापन
- सुशीला स्मृतिका चौराहे की ओर से आने वाला यातायात हनुमान सेतु मंदिर की तरफ नहीं जा सकेगा। यह पंचमुखी हनुमान मंदिर कट से दाएं होकर जाएगा।
- हनुमान सेतु मंदिर चौराहे से यातायात सुभाष चौराहा की तरफ नहीं जाएगा। यह ग्रीन कॉरिडोर मार्ग का इस्तेमाल कर डालीगंज इक्का टांगा स्टैंड चौराहा, डालीगंज पुल चौराहा होकर जाएगा।
विज्ञापन
- पेट्रोल पंप तिराहे से प्रेमा अपार्टमेंट की तरफ यातायात नहीं जाएगा। यह आईटी चौराहा होकर जाएगा।
- क्लार्क अवध तिराहे से सामान्य यातायात सुभाष चौराहा की तरफ नहीं जाएगा। यह चिरैयाझील तिराहा होकर जाएगा।
- सुभाष चौराहे से यातायात केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा की तरफ नहीं जाएगा। यह हनुमान सेतु मंदिर चौराहा, ग्रीन कॉरिडोर होकर जाएगा।
- केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहे से सामान्य यातायात हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जाएगा। यह मोतीमहल तिराहा, चिरैयाझील तिराहा होकर जा सकेगा।
- बाल्मीकि तिराहे से यातायात हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जाएगा। यह केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा, सुभाष चौराहा या फायर स्टेशन तिराहा, लालबाग चौराहा होकर जाएगा।
- मेफेयर तिराहे से हजरतगंज चौराहा की तरफ यातायात नहीं जाएगा। यह केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा, सुभाष चौराहा या लालबाग चौराहा, आईटीएमएस तिराहा होकर जाएगा।
- अल्का तिराहे से हजरतगंज चौराहा की तरफ यातायात नहीं जाएगा। यह केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा, सुभाष चौराहा या डनलफ तिराहा, सप्रू मार्ग तिराहा होकर जाएगा।
- सप्रू मार्ग तिराहे से सामान्य यातायात हजरतगंज चौराहे की तरफ नहीं जा सकेगा। यह डनलफ तिराहा होकर जा सकेगा।
- सिकंदरबाग चौराहे से यातायात हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जाएगा। यह राणा प्रताप मार्ग या सहारागंज तिराहा होकर जाएगा।
- डीएसओ चौराहे से सामान्य यातायात हजरतगंज चौराहे की तरफ नहीं जा सकेगा। यह बंदरियाबाग चौराहे होकर जा सकेगा।
- रॉयल होटल चौराहा से सामान्य यातायात हजरतगंज चौराहे की तरफ नहीं जाएगा। यह सिसेंडी तिराहा, एनेक्सी तिराहा, लालबत्ती चौराहा होकर जा सकेगा।
- मोती महल तिराहे से सामान्य यातायात केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा, हिन्दी संस्थान तिराहा की तरफ नहीं जाएगा। यह क्लार्क अवध तिराहा या सहारागंज तिराहा होकर जाएगा।
- डनलफ तिराहे से अल्का तिराहा की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। यह सप्रू मार्ग तिराहा होकर जा सकेगा।