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लखनऊ उड़िया समाज की संयुक्त सचिव अरुंधति ठाकुर ने बताया कि ओडिशा के व्यापारी कभी बाली, जावा और सुमात्रा सहित दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न क्षेत्रों तक समुद्री यात्राएं कर व्यापार और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करते थे। इन्हीं यात्राओं की स्मृति में कार्तिक पूर्णिमा पर बोइतो बंदाना की परंपरा निभाई जाती है। मंगलवार सुबह समाज के सदस्यों ने केले के पत्तों से छोटी-छोटी नौकाएं तैयार कर उन्हें पान, सुपारी, फूल, दीपक और रंगीन झंडियों से सजाया। सामूहिक पूजा-अर्चना और भजन के बाद इन नौकाओं को गोमती में प्रवाहित किया गया। कार्यक्रम में ओडिशा की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बाद प्रसाद वितरण किया गया। समाज की संयुक्त सचिव अरुंधति ठाकुर, वंदना, बनेशा और शिखा सहित अन्य लोग कई दिनों से तैयारियों में जुटे थे। आयोजन के दौरान गोमती तट पर उड़िया समाज के अध्यक्ष जीबी पटनायक, एसएसएससी के अध्यक्ष एसएन सबत, डॉ. डीआर साहू समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।