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सुनवाई के दौरान मामले के आरोपी मुन्नी लाल और राजेंद्र कुमार की मौत हो गई थी। कोर्ट में अभियोजन की ओर से बताया गया कि वादी रमेश कुमार ने नौ मई 2014 को पारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक वादी के चाचा मुन्नीलाल से उनका नाली का विवाद था। इसी रंजिश के चलते आरोपी मुन्नीलाल, उसके बेटे अनूप, राजेंद्र, सत्येंद्र और दामाद ने उनके पिता बाबूलाल, भाई विनोद, विनोद की पत्नी विमला और मां द्रौपदी पर हमला कर दिया। बताया गया कि गंभीर रूप से घायल बाबूलाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। विज्ञापन

सुनवाई के दौरान मामले के आरोपी मुन्नी लाल और राजेंद्र कुमार की मौत हो गई थी। कोर्ट में अभियोजन की ओर से बताया गया कि वादी रमेश कुमार ने नौ मई 2014 को पारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक वादी के चाचा मुन्नीलाल से उनका नाली का विवाद था। इसी रंजिश के चलते आरोपी मुन्नीलाल, उसके बेटे अनूप, राजेंद्र, सत्येंद्र और दामाद ने उनके पिता बाबूलाल, भाई विनोद, विनोद की पत्नी विमला और मां द्रौपदी पर हमला कर दिया। बताया गया कि गंभीर रूप से घायल बाबूलाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

लखनऊ। नाली के विवाद में गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी अनूप कुमार, सत्येंद्र कुमार और विजय को दोषी ठहराते हुए एडीजे रोहित सिंह ने 10-10 साल की कैद और 59-59 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की 50 प्रतिशत रकम को मृतक के उत्तराधिकारी को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीएम को निर्देशित किया कि वह मृतक के उत्तराधिकारी की पहचान कर उसे मुआवजा देना सुनिश्चित करें।