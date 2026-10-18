Lucknow News: लविवि में दो दिन रहेगा अवकाश
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:15 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:15 AM IST
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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय और उससे सहयुक्त महाविद्यालयों में 19 अक्तूबर (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। विश्वविद्यालय की कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया है। शासन की ओर से सोमवार को महानवमी पर सार्वजनिक अवकाश के आदेश के बाद विवि प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। 20 अक्तूबर को को विजयदशमी का अवकाश रहेगा। ऐसे में विवि 19 और 20 अक्तूबर को बंद रहेगा।
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