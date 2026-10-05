Lucknow News: यूपीडा के मुख्य महाप्रबंधक व भाजपा नेता के घर में चोरी

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इंदिरानगर सी-ब्लॉक निवासी कर्नल संजय सिंह यूपीडा में मुख्य महाप्रबंधक हैं। उन्होनें बताया कि एक माह पहले वह पत्नी के साथ चंडीगढ़ एक शादी में गए थे। कुछ दिन पहले देर रात लौटने पर उन्होंने देखा कि घर में लगी खिड़की की ग्रिल कटी हुई थी। कमरों में रखी दो अलमारियों से लाखों के जेवर और कपड़े गायब मिले। पीड़ित ने बताया कि घर में लगे सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि चोर 15 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे उनके घर में घुसे और 12:30 बजे निकले। इंस्पेक्टर गाजीपुर राजेश कुमार मौर्या ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।वहीं, भाजपा मंडल अध्यक्ष सरोजनीनगर के राजकमल विहार कॉलोनी निवासी दीपक शाह भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हैं। उनकी मां नीलम एक माह से मुजफ्फरपुर गई हुई हैं। रविवार सुबह दीपक ने दूसरी मंजिल पर अलमारी का लॉक टूटा पाया। भाभी सिप्पी ने बताया कि अलमारी से करीब 8 लाख रुपये के गहने चोरी हुए हैं। मामले की जानकारी पर भाजपा नेता ने सरोजनीनगर पुलिस से शिकायत की। इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति ने बताया कि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही हैं।