Lucknow News: डॉक्टरों की सेवा समाज के लिए अनमोल

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विशिष्ट अतिथि विधायक डॉ. नीरज बोरा ने कहा कि चिकित्सा सेवा में जाति और धर्म का कोई स्थान नहीं है। आईएमए की मानद सचिव डॉ. श्वेता श्रीवास्तव ने वर्षभर की गतिविधियों का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि संगठन ने चिकित्सा शिक्षा, कार्यशालाओं, ग्रामीण स्वास्थ्य शिविरों, कैंसर जागरूकता, सीपीआर प्रशिक्षण और रक्तदान के जरिये जनस्वास्थ्य को बढ़ावा दिया। डॉक्टरों के लिए खेलकूद और जिम्नेजियम की सुविधा भी शुरू की गई। विज्ञापन

समारोह में सामाजिक कार्यों के लिए करीब 90 डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। आईएमए अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार अस्थाना ने अतिथियों का आभार जताया। कार्यक्रम में करीब 250 डॉक्टरों और उनके परिजनों ने हिस्सा लिया। अंत में गीत-संगीत, नृत्य और डांडिया-गरबा की प्रस्तुतियां हुईं। विज्ञापन विज्ञापन

ये डॉक्टर हुए सम्मानित

डॉ. अर्चिका गुप्ता, डॉ. नीरज टंडन, डॉ. राकेश श्रीवास्तव, डॉ. संजय श्रीवास्तव, डॉ. सीमा मेहरोत्रा, डॉ. शिप्रा नाथ, डॉ. सुधा सिंह और डॉ. वंदना सोलंकी समेत अन्य डाॅक्टरों को भी सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि विधायक डॉ. नीरज बोरा ने कहा कि चिकित्सा सेवा में जाति और धर्म का कोई स्थान नहीं है। आईएमए की मानद सचिव डॉ. श्वेता श्रीवास्तव ने वर्षभर की गतिविधियों का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि संगठन ने चिकित्सा शिक्षा, कार्यशालाओं, ग्रामीण स्वास्थ्य शिविरों, कैंसर जागरूकता, सीपीआर प्रशिक्षण और रक्तदान के जरिये जनस्वास्थ्य को बढ़ावा दिया। डॉक्टरों के लिए खेलकूद और जिम्नेजियम की सुविधा भी शुरू की गई।समारोह में सामाजिक कार्यों के लिए करीब 90 डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। आईएमए अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार अस्थाना ने अतिथियों का आभार जताया। कार्यक्रम में करीब 250 डॉक्टरों और उनके परिजनों ने हिस्सा लिया। अंत में गीत-संगीत, नृत्य और डांडिया-गरबा की प्रस्तुतियां हुईं।ये डॉक्टर हुए सम्मानितडॉ. अर्चिका गुप्ता, डॉ. नीरज टंडन, डॉ. राकेश श्रीवास्तव, डॉ. संजय श्रीवास्तव, डॉ. सीमा मेहरोत्रा, डॉ. शिप्रा नाथ, डॉ. सुधा सिंह और डॉ. वंदना सोलंकी समेत अन्य डाॅक्टरों को भी सम्मानित किया गया।

लखनऊ। डॉक्टर मरीजों का इलाज करने के साथ मुश्किल समय में उन्हें और उनके परिवारों को उम्मीद भी देते हैं। उनकी सेवा और समर्पण समाज के लिए अनमोल है। डॉक्टरों की सेवा और समर्पण समाज के लिए अनमोल है। दिन-रात मरीजों की सेवा में जुटे चिकित्सक स्वस्थ समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। ये बातें उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को रिवर बैंक कॉलोनी स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) भवन में आयोजित वार्षिक समारोह में कही।