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लखनऊ। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर मंगलवार को हरि ओम मंदिर में विशेष आयोजन होगा। मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाएगा और रात में आतिशबाजी की जाएगी। आठ दिवसीय जन्मोत्सव के तहत सोमवार को मंदिर में आसा दी वार और भजन-कीर्तन हुआ। साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का दूसरा दिन रहा। कार्यक्रम के अंत में आरती और पल्लव के बाद श्रद्धालुओं को लंगर प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर किशन चंद बंभवानी, जय प्रकाश नागपाल, सुरेश छाबलानी, राम बालानी, हरिश वाधवानी, प्रदीप मन्ना, प्रकाश कृपलानी, प्रकाश गोधवानी, महेश जतयानी, जेके लालचंदानी, मीना केसवानी, कनिका गुरनानी और हर देवी समेत बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे।