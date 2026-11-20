Lucknow News: बच्चों और गर्भवतियों में पांच भारी धातुओं के खतरे की होगी जांच
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:23 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:23 AM IST
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लखनऊ। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के शरीर में सीसा समेत पांच भारी धातुओं की मौजूदगी और उनके संपर्क के स्रोतों का पता लगाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में चल रहे राज्यव्यापी अध्ययन के तहत पानी, खाद्य पदार्थों और सौंदर्य प्रसाधनों के नमूनों की भी जांच होगी।
इस संबंध में डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और यूनिसेफ ने बृहस्पतिवार को प्रयोगशाला वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। संस्थान के एकेडमिक भवन में हुई कार्यशाला में सीसा, कैडमियम, पारा, मैंगनीज और सेलेनियम की जांच के तरीके बताए गए।
कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका की डॉ. कैथरीन शिलिंग ने नमूने जुटाने, उनकी जांच और परिणामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण दिया। करीब 50 वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। इनमें आईआईटीआर, आईआईटी कानपुर, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल रहे। आयोजन संस्थान के निदेशक प्रो. सीएम सिंह के संरक्षण में हुआ। प्रो. अमित कौशिक आयोजन अध्यक्ष रहे।
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इस संबंध में डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और यूनिसेफ ने बृहस्पतिवार को प्रयोगशाला वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। संस्थान के एकेडमिक भवन में हुई कार्यशाला में सीसा, कैडमियम, पारा, मैंगनीज और सेलेनियम की जांच के तरीके बताए गए।
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कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका की डॉ. कैथरीन शिलिंग ने नमूने जुटाने, उनकी जांच और परिणामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण दिया। करीब 50 वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। इनमें आईआईटीआर, आईआईटी कानपुर, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल रहे। आयोजन संस्थान के निदेशक प्रो. सीएम सिंह के संरक्षण में हुआ। प्रो. अमित कौशिक आयोजन अध्यक्ष रहे।
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