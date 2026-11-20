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इस संबंध में डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और यूनिसेफ ने बृहस्पतिवार को प्रयोगशाला वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। संस्थान के एकेडमिक भवन में हुई कार्यशाला में सीसा, कैडमियम, पारा, मैंगनीज और सेलेनियम की जांच के तरीके बताए गए।कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका की डॉ. कैथरीन शिलिंग ने नमूने जुटाने, उनकी जांच और परिणामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण दिया। करीब 50 वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। इनमें आईआईटीआर, आईआईटी कानपुर, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल रहे। आयोजन संस्थान के निदेशक प्रो. सीएम सिंह के संरक्षण में हुआ। प्रो. अमित कौशिक आयोजन अध्यक्ष रहे।