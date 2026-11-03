Lucknow News: पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी वाचिक परंपरा भी इतिहास का अहम हिस्सा

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उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के पहले का लिखित साहित्य हमें नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले विद्वान अपने साहित्य को लिखते जरूर रहे होंगे लेकिन उनका प्रमाण न के बराबर है। इसके पीछे कारण यह रहा कि विद्वान अपनी रचनाओं को अपने शिष्यों को कंठस्थ करा देते थे और अपनी कृतियों को नष्ट करा देते थे। शिष्यों के माध्यम से उनकी रचनाएं मौखिक परंपरा के साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं।मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के साथ उन्हें देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत से जोड़ना भी है। विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉ. विद्या बिंदु सिंह ने कहा कि मौखिक परंपराएं अतीत को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत हैं, इसलिए उनका शोधपरक अध्ययन किया जाना बेहद जरूरी है।कॉलेज के प्राचार्य प्रो. देवेंद्र कुमार सिंह की पुस्तक न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन हिस्ट्री : सोसाइटी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स का विमोचन भी किया गया। संगोष्ठी में 50 से अधिक शोधपत्र प्रस्तुत किए गए। मंगलवार को स्वदेशी ज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण की पारंपरिक पद्धतियों और भारतीय ज्ञान प्रणालियों के वर्तमान उपयोग पर चर्चा होगी।