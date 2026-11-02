Lucknow News: दिसंबर तक तैयार हो जाएगा नया पक्का पुल

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वर्ष 1914 में बने जर्जर लाल पुल के ठीक बगल में सेतु निगम आधुनिक आर्च डिजाइन का पुल बना रहा है। करीब 180 मीटर लंबे इस फोरलेन पुल का निर्माण अंतिम चरण में है। सेतु निगम के अधिकारी के मुताबिक, पहले इसका निर्माण सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। अब दिसंबर तक निर्माण पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद वाहन चालक नए पुल से आवागमन कर सकेंगे।नया पुल बनने से डालीगंज और पुरनिया की ओर से मेडिकल कॉलेज, चौक और नक्खास जाने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ाव होने के कारण दिल्ली, बरेली, सीतापुर और हरदोई की ओर आने-जाने वाले हल्के और भारी वाहनों को भी राहत मिलेगी।