Lucknow News: आज 31 केंद्रों पर होगी मुख्य परीक्षा

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को आबकारी सिपाही और भेषजिक (आयुर्वेदिक) की मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए 31 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 13,248 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र पांडेय ने बताया कि प्रथम पाली में आबकारी सिपाही की मुख्य परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 31 केंद्रों पर होगी। दूसरी पाली में भेषजिक की मुख्य परीक्षा दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक छह केंद्रों पर होगी।