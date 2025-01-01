फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   The government should reconsider the decision to impose MDR on UPI.

Lucknow News: यूपीआई पर एमडीआर लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करे सरकार

Sun, 11 Oct 2026 01:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
The government should reconsider the decision to impose MDR on UPI.
विरोध जताते व्यापारी।
लखनऊ। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने के प्रस्तावित निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप कर इस निर्णय को वापस लेने की अपील की।
विज्ञापन

शनिवार को संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों की कोर कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में सभी ने विरोध जताया। इस मौके पर संदीप बंसल ने कहा कि जीएसटी परिषद ने हाल ही में व्यापारियों और उद्यमियों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ऐसे में त्योहारों के मौसम में यूपीआई पर एमडीआर लगाने का फैसला व्यापारियों के लिए परेशानी बढ़ाने वाला होगा। सरकार को पुनर्विचार कर यह निर्णय वापस लेना चाहिए।
विज्ञापन


इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रिपन कंसल, लखनऊ महानगर अध्यक्ष सुरेश छाबलानी, प्रदेश संगठन मंत्री जावेद बेग, युवा प्रदेश महामंत्री आकाश गौतम, नगर महामंत्री अनुज गौतम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन अग्रवाल, अमरनाथ चौधरी, संजय निधि अग्रवाल, मृदुला भार्गव और राजीव भार्गव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed