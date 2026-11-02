Lucknow News: बंद अस्पतालों का खेल निराला... नाम नया और ठिकाना पुराना

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दो दिन पहले इस मामले में सीएमओ कार्यालय के बाबू संजीव को हटाकर इंदिरानगर ट्रेनिंग सेंटर से संबद्ध किया गया था। वहीं, नर्सिंग होम के नोडल अधिकारी डॉ. एपी सिंह का चार्ज छीनकर उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए थे। इस कार्रवाई के बावजूद अस्पतालों के नाम बदलकर दोबारा संचालन का मामला स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।जिले में करीब एक हजार निजी अस्पताल पंजीकृत हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में अस्पताल नियमों के विपरीत संचालित हो रहे हैं। मरीजों की जान से खिलवाड़ की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग जांच कराता है। लापरवाही की पुष्टि होने पर अस्पताल का संचालन बंद करा दिया जाता है, लेकिन संचालक नया एग्रीमेंट तैयार कराकर कागजों में नाम और पहचान बदल लेते हैं। भवन और व्यवस्थाएं वही रहती हैं, जबकि अस्पताल नए नाम से चलने लगता है।ये हैं उदाहरण... ऑक्सीजन के बाद एवन, अर्पण के बाद धनवंतरीऑक्सीजन हॉस्पिटल में बच्चे की मौत के बाद जांच में अस्पताल को दोषी पाया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने इसके संचालन पर रोक लगा दी थी। आरोप है कि बाद में उसी भवन में डॉक्टर और संचालक का नाम कागजों पर बदलकर एवन के नाम से अस्पताल शुरू कर दिया गया।इसी तरह विभूतिखंड स्थित अर्पण अस्पताल के चार दलालों को करीब तीन साल पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर अस्पताल का संचालन बंद कराया गया था। आरोप है कि बाद में संचालक ने नाम बदलकर धनवंतरी कर दिया और उसी भवन में अस्पताल का संचालन शुरू कर दिया।अस्पताल का नाम बदलकर नया पंजीकरण कराने के दौरान स्वास्थ्य विभाग पुराने अस्पताल में मौजूद उपकरणों और अन्य सामान के विक्रय संबंधी दस्तावेज भी नहीं मांगता। इससे पुराने और नए संचालकों के बीच वास्तविक संबंधों की जांच करना मुश्किल हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर मिलीभगत से नए नाम पर पंजीकरण करा लिया जाता है।Iदोषी पाए गए अस्पताल के भवन में दूसरे नाम से अस्पताल संचालित करने पर रोक लगाने संबंधी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। संचालक नाम और पते में बदलाव कर नया पंजीकरण करा लेते हैं।I