Lucknow News: दशहरा तक नहीं बन पाएंगी शहर की टूटी सड़कें

अलीगंज पुरनिया चौराहा से सेक्टर क्यू की ओर से मेन रोड पर ही अभी तक सड़क टूटी है। पिछले एक महीने में सिर्फ एक ही पटरी पर मरम्मत की गई है और दूसरी पटरी का काम अधूरा है। कपूरथला चौराहे से आईटी चौराहे की ओर से वाली मेन रोड और फ्लाईओवर पर भी जगह-जगह सड़क टूटी है। बटलर पैलेस वाली रोड पर कई दिनों से बड़ा गड्ढा बना हुआ है। निशातगंज में मेन रोड और पुल पर कई जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त है। मंगलवार को दशहरा है। ऐसे में त्योहार से पहले ये प्रमुख मार्ग सही नहीं हो पाए हैं। इससे आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।