Lucknow News: दशहरा तक नहीं बन पाएंगी शहर की टूटी सड़कें
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:46 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:46 AM IST
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लखनऊ। मुख्यमंत्री ने दशहरा तक टूटी सड़कों की मरम्मत का आदेश दिया था, लेकिन ये आदेश पूरा होता नहीं दिख रहा। शहर में अभी कई मुख्य मार्गों की मरम्मत नहीं हो पाई है।
अलीगंज पुरनिया चौराहा से सेक्टर क्यू की ओर से मेन रोड पर ही अभी तक सड़क टूटी है। पिछले एक महीने में सिर्फ एक ही पटरी पर मरम्मत की गई है और दूसरी पटरी का काम अधूरा है। कपूरथला चौराहे से आईटी चौराहे की ओर से वाली मेन रोड और फ्लाईओवर पर भी जगह-जगह सड़क टूटी है। बटलर पैलेस वाली रोड पर कई दिनों से बड़ा गड्ढा बना हुआ है। निशातगंज में मेन रोड और पुल पर कई जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त है। मंगलवार को दशहरा है। ऐसे में त्योहार से पहले ये प्रमुख मार्ग सही नहीं हो पाए हैं। इससे आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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अलीगंज पुरनिया चौराहा से सेक्टर क्यू की ओर से मेन रोड पर ही अभी तक सड़क टूटी है। पिछले एक महीने में सिर्फ एक ही पटरी पर मरम्मत की गई है और दूसरी पटरी का काम अधूरा है। कपूरथला चौराहे से आईटी चौराहे की ओर से वाली मेन रोड और फ्लाईओवर पर भी जगह-जगह सड़क टूटी है। बटलर पैलेस वाली रोड पर कई दिनों से बड़ा गड्ढा बना हुआ है। निशातगंज में मेन रोड और पुल पर कई जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त है। मंगलवार को दशहरा है। ऐसे में त्योहार से पहले ये प्रमुख मार्ग सही नहीं हो पाए हैं। इससे आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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