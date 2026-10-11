Lucknow News: बढ़ई समाज को मिले उचित राजनीतिक भागीदारी

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लखनऊ। यूपी प्रेस क्लब में अखिल भारतीय बढ़ई महासभा की ओर से आयोजित प्रेसवार्ता में समाज की समस्याओं और अधिकारों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्राम शर्मा ने कहा कि राजनीतिक दल हिंदुत्व और ओबीसी के नाम पर समर्थन तो लेते हैं। बड़ी आबादी वाले बढ़ई समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नजरअंदाज कर दिया जाता है। मांग उठाई कि लोकसभा, विधानसभा व निकायों में बढ़ई समाज को उचित भागीदारी दी जाए। साथ ही कारीगरों को सस्ता ऋण, आधुनिक मशीनरी, बाजार पहुंच और समयबद्ध मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विपिन शर्मा, महासचिव मईयादीन पांचाल, संगठन मंत्री हरिमोहन पांचाल समेत अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।