Lucknow News: यूपीआई पर टैक्स लगाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन

प्रदेश अध्यक्ष मनोज मिश्रा के नेतृत्व में स्वास्थ्य भवन चौराहे पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने इस कर को तत्काल वापस लेने की मांग की। कहा कि पूंजीपतियों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, जबकि छोटे कारोबारियों पर कर का चाबुक चलाया जा रहा है। जिलाध्यक्ष इरम रिजवी ने कहा कि रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहे छोटे दुकानदारों पर यूपीआई कर बर्दाश्त नहीं है। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके बाद पुलिस ने मनोज मिश्रा समेत कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।