विज्ञापन

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के 106वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में शनिवार को वाणिज्य विभाग की ओर से रंगोली प्रतियोगिता हुई। केके सक्सेना ब्लॉक में हुई प्रतियोगिता का विषय ‘उत्कृष्टता के 106 वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय’ रखा गया। इसमें 32 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का आयोजन कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी के संरक्षण और वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रो. अवधेश कुमार के मार्गदर्शन में हुआ। इसमें लुबना और नाहिदा की जोड़ी ने पहला स्थान हासिल किया। लाविषा, वैष्णवी, आर्यन और अभिसिंचित को दूसरा तथा आस्था, श्रेया, खुशी और अंशिका को तीसरा स्थान मिला। प्रतियोगिता का समन्वयन डॉ. मधु भाटिया, डॉ. अंकिता पांडेय और डॉ. पुनीत कुमार श्रीवास्तव ने किया।