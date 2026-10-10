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Lucknow News: फोटोग्राफी, रील और एथनिक वॉक में दिखाया हुनर

Sat, 10 Oct 2026 02:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:29 AM IST
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Talent showcased in photography, reels, and the ethnic walk.
नेशनल पीजी कॉलेज में नेशनल मीडिया फेस्ट में प्रस्तुति देते विद्यार्थी
लखनऊ। नेशनल पीजी कॉलेज के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की ओर से शुक्रवार को मीडिया फेस्ट मेराकी-3.0 का आयोजन किया गया। उत्तर-दक्षिण थीम पर आधारित फेस्ट में विद्यार्थियों ने संगीत, नृत्य और पारंपरिक परिधानों के फैशन शो एथनिक वॉक के जरिये देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत किया।
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कार्यक्रम की शुरुआत अवध में गणराज डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन से हुई। मुख्य अतिथि प्रो. निशी पांडेय और कॉलेज के प्राचार्य प्रो. देवेंद्र कुमार सिंह ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में किशोर कुमार, आशा भोसले और नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी गई। एथनिक वॉक में विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक परिधानों और सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित किया। नेशनल पीजी कॉलेज ने फोटोग्राफी, रील और एथनिक वॉक में प्रथम स्थान हासिल किया। लखनऊ विश्वविद्यालय, बीबीडी विश्वविद्यालय और लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के प्रतिभागियों ने भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते। फेस्ट की संयोजिका डॉ. बुशरा तुफैल ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
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नेशनल पीजी कॉलेज में नेशनल मीडिया फेस्ट में प्रस्तुति देते विद्यार्थी

नेशनल पीजी कॉलेज में नेशनल मीडिया फेस्ट में प्रस्तुति देते विद्यार्थी

नेशनल पीजी कॉलेज में नेशनल मीडिया फेस्ट में प्रस्तुति देते विद्यार्थी

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नेशनल पीजी कॉलेज में नेशनल मीडिया फेस्ट में प्रस्तुति देते विद्यार्थी

नेशनल पीजी कॉलेज में नेशनल मीडिया फेस्ट में प्रस्तुति देते विद्यार्थी

नेशनल पीजी कॉलेज में नेशनल मीडिया फेस्ट में प्रस्तुति देते विद्यार्थी

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