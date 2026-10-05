फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   SUV overturns after hitting pillar; two dead.

Lucknow News: पिलर से टकराकर पलटी एसयूवी, दो की मौत

Mon, 05 Oct 2026 02:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:50 AM IST
विज्ञापन
SUV overturns after hitting pillar; two dead.
हादसे में क्षतिग्रस्त कार
लखनऊ। काकोरी में किसान पथ पर चकौली गांव अंडरपास के पास रविवार सुबह बेकाबू एसयूवी सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे के पिलर से टकराकर पलट गई। हादसे में एसयूवी में पीछे बैठीं बुलंदशहर के दस्तूर के कसौढ़ निवासी सावित्री देवी (65) और शेर सिंह (70) की मौत हो गई। आगे बैठे दरोगा सोनू निगम और उनके दोस्त संदीप भाटी एयरबैग खुलने से बच गए।
विज्ञापन






इंस्पेक्टर काकोरी सतीश चंद्र राठौर के अनुसार दरोगा सोनू निगम बिजनौर जिले के नाहटौर थाने में तैनात हैं। कुछ दिन पहले वह छुट्टी पर घर आए थे। रविवार सुबह वह अपनी शादी के लिए लड़की देखने मोहनलालगंज जा रहे थे। उनके साथ में मां सावित्री देवी, ताऊ शेर सिंह और दोस्त संदीप थे। एसयूवी दरोगा चला रहे थे। रविवार सुबह करीब 9:30 बजे चकौली गांव के पास एसयूवी अनियंत्रित होकर सीसीटीवी कैमरे के पिलर से टकरा पलट गई। सावित्री ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि शेर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंचे समदा चौकी इंचार्ज शैलेंद्र कुमार गुप्ता और दरोगा विकास यादव ने ग्रामीणों की मदद से एसयूवी सीधी की ओर उसमें फंसे चारों लोगों को अंदर से निकाला। पुलिस ने शेर सिंह, दरोगा और उनके दोस्त को अस्पताल पहुंचाया जहां शेर सिंह की मौत हो गई। दरोगा और उनके दोस्त को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। इंस्पेक्टर के मुताबिक हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। एसयूवी में कपड़े और करीब 3.50 लाख रुपये मिले हैं। एसयूवी दरोगा सोनू निगम को सौंप दी गई है।

हादसे में क्षतिग्रस्त कार

हादसे में क्षतिग्रस्त कार

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed