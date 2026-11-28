Lucknow News: स्मार्ट कार्ड की आपूर्ति बाधित, सिटी बसों के दैनिक यात्री परेशान
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:23 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:23 AM IST
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लखनऊ। सिटी बसों में वन नेशन वन कार्ड के तहत स्मार्ट मोबिलिटी कार्ड की आपूर्ति बाधित होने से दैनिक यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। कार्ड उपलब्ध न होने से उनकी एमएसटी नहीं बन पा रही है। शुक्रवार को यात्रियों ने इसकी शिकायत सिटी ट्रांसपोर्ट के एमडी विमल राजन से की। इसके बाद जल्द आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया गया है।
सिटी ट्रांसपोर्ट की ओर से लखनऊ में 125 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं। पहले एमएसटी बनाने के लिए शहर में पांच काउंटर संचालित थे, लेकिन वन नेशन वन कार्ड सुविधा शुरू होने के बाद पुराने एमएसटी की जगह स्मार्ट मोबिलिटी कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इस कार्ड से सिटी बस, रोडवेज, रेलवे और मेट्रो समेत परिवहन के अन्य साधनों में सफर किया जा सकता है। हालांकि, कार्ड की आपूर्ति प्रभावित होने से नए कार्ड नहीं बन पा रहे हैं।
बस में ही बनेंगे स्मार्ट कार्ड
अब दैनिक यात्रियों को कार्ड बनवाने के लिए काउंटरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सिटी बस में ही परिचालक के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। फार्म भरने के बाद कार्ड जारी होगा और यात्री मौके पर ही इसे रिचार्ज भी करा सकेंगे।
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Iस्मार्ट मोबिलिटी कार्ड की उपलब्धता में कमी की जानकारी मिली है। कार्ड की जल्द आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, ताकि दैनिक यात्रियों को परेशानी न हो। I
I- विमल राजन, एमडीI
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सिटी ट्रांसपोर्ट की ओर से लखनऊ में 125 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं। पहले एमएसटी बनाने के लिए शहर में पांच काउंटर संचालित थे, लेकिन वन नेशन वन कार्ड सुविधा शुरू होने के बाद पुराने एमएसटी की जगह स्मार्ट मोबिलिटी कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इस कार्ड से सिटी बस, रोडवेज, रेलवे और मेट्रो समेत परिवहन के अन्य साधनों में सफर किया जा सकता है। हालांकि, कार्ड की आपूर्ति प्रभावित होने से नए कार्ड नहीं बन पा रहे हैं।
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बस में ही बनेंगे स्मार्ट कार्ड
अब दैनिक यात्रियों को कार्ड बनवाने के लिए काउंटरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सिटी बस में ही परिचालक के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। फार्म भरने के बाद कार्ड जारी होगा और यात्री मौके पर ही इसे रिचार्ज भी करा सकेंगे।
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Iस्मार्ट मोबिलिटी कार्ड की उपलब्धता में कमी की जानकारी मिली है। कार्ड की जल्द आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, ताकि दैनिक यात्रियों को परेशानी न हो। I
I- विमल राजन, एमडीI