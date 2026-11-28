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सिटी ट्रांसपोर्ट की ओर से लखनऊ में 125 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं। पहले एमएसटी बनाने के लिए शहर में पांच काउंटर संचालित थे, लेकिन वन नेशन वन कार्ड सुविधा शुरू होने के बाद पुराने एमएसटी की जगह स्मार्ट मोबिलिटी कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इस कार्ड से सिटी बस, रोडवेज, रेलवे और मेट्रो समेत परिवहन के अन्य साधनों में सफर किया जा सकता है। हालांकि, कार्ड की आपूर्ति प्रभावित होने से नए कार्ड नहीं बन पा रहे हैं।अब दैनिक यात्रियों को कार्ड बनवाने के लिए काउंटरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सिटी बस में ही परिचालक के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। फार्म भरने के बाद कार्ड जारी होगा और यात्री मौके पर ही इसे रिचार्ज भी करा सकेंगे।Iस्मार्ट मोबिलिटी कार्ड की उपलब्धता में कमी की जानकारी मिली है। कार्ड की जल्द आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, ताकि दैनिक यात्रियों को परेशानी न हो। I