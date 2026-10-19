Lucknow News: अराजकता छोड़ो, लोकतंत्र अपनाओ... के नारे के साथ छात्रों ने निकाली रैली

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रैली में अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री अभय प्रताप सिंह, अवध प्रांत के प्रांत मंत्री अर्पण कुशवाहा, काशी प्रांत के प्रांत मंत्री शिवम सिंह, गोरक्ष प्रांत के प्रांत मंत्री मंगल गुप्ता और कानपुर प्रांत के प्रांत मंत्री दिनेश यादव, अभिनव मिश्र, आर्यन कुशवाहा समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। अभय प्रताप सिंह ने कहा कि भारत का लोकतंत्र जनता के विश्वास, मताधिकार और सांविधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर आधारित है। निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें हैं तो उन्हें प्रमाणों के साथ सांविधानिक और कानूनी मंचों पर उठाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्थाओं को राजनीतिक दबाव में लाने के प्रयासों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध बताया।युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की अपीलएबीवीपी के अवध प्रांत के प्रांत मंत्री अर्पण कुशवाहा ने कहा कि भारतीय युवा अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध से जुड़ा है। युवाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की समस्याओं का समाधान सकारात्मक और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए।