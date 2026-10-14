Lucknow News: एकेटीयू में विद्यार्थियों को पेशेवर व्यवहार के गुर बताए

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लखनऊ। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के इनोवेशन हब की ओर से मंगलवार को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जयंती पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें लीडरशिप डेवलपमेंट एंड माइंडसेट कोच आदित्य अवस्थी ने पेशेवर व्यवहार, प्रभावी संवाद, शारीरिक भाषा, आत्मविश्वास और पहली छाप के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि बेहतर व्यवहार, संवाद शैली और पहनावे से नौकरी के लिए सकारात्मक प्रभाव बनाया जा सकता है। ये गुण आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ पेशेवर जीवन में सफलता की राह भी आसान करते हैं। कार्यक्रम में एसोसिएट डीन इनोवेशन डॉ. अनुज कुमार शर्मा, इनोवेशन हब के सीईओ डॉ. महीप सिंह, सीआईओ वंदना शर्मा, सूरज वर्मा और अनुराग चौबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे।